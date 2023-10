Mulher carbonizada é encontrada em Três Lagoas

Marcilio Ferreira leite, delegado adjunto da delegacia de Três Lagoas afirmou que na madrugada do sábado (22), após denúncia anônima chegaram até um corpo de uma mulher que foi carbonizado.

“Uma mulher de pele morena escura, totalmente carbonizada foi encontrada próximo da UNEI de Três Lagoas, e do outro lado da cidade foram encontrado outro corpo carbonizado e a perícia está providenciando as investigações para saber se os casos tem relação”, explicou Leite.

O delegado está investigando para descobrir a identidade dos corpos encontrados em Três Lagoas.

