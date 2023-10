Concessionária oferece vagas em mais de dez municípios

Buscando oportunidade de emprego? 29 vagas estão sendo oferecidas em diversas cidades do Estado.

A CCR MSVia, concessionária responsável pela administração e manutenção da BR-163/MS, está anunciando a abertura de 29 vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação.

As oportunidades são destinadas às cidades de Bandeirantes, Caarapó, Coxim, Jaraguari, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sonora, Campo Grande e no distrito de Anhanduí. Todas as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

Os cargos oferecidos abrangem diversas áreas e os benefícios incluem vale refeição/alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, day off de aniversário e gympass.

Os interessados podem se candidatar acessando o site www.msvia.com.br e clicando no link “Trabalhe Conosco”, localizado no canto superior direito da página. Em seguida, será direcionado para uma nova página onde poderão selecionar a vaga desejada. É possível se candidatar a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Grupo CCR.

Para quem preferir, também há a opção de enviar o currículo via WhatsApp para o número (67) 99609-1663.