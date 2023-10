Arena Trampolim recebe autistas em horário especial

Férias é sinônimo de brincadeiras e atrações para entreter a criançada que precisa gastar a energia e de preferência fora de casa. Pensando em todos os públicos a Arena Trampolim preparou neste domingo (23), uma atração especial e inclusiva para pessoas com transtorno do espectro autista.

O horário especial tem como objetivo diminuir os impactos que prejudicam os portadores do espectro, já que há menos pessoas circulando neste horário permitindo uma maior interação e concentração para brincarem à vontade no shopping.

Para aproveitar a sessão, basta adquirir o ingresso da criança e apresentar o laudo médico na bilheteria. Com isso, o adulto responsável ganha uma cortesia para acompanhá-la na Arena Trampolim. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do brinquedo.

Serviço

Sessão Azul na Arena Trampolim

quando: 23/07 (domingo), às 10h

onde: Praça Central de Eventos do Shopping Bosque dos Ipês

É importante apresentar o laudo médico na bilheteria para aproveitar o benefício.

