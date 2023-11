Mulher atingida por tiro na cabeça morre no hospital

Carla Marques Ramires, 50 anos, morreu na tarde ontem (02), em um hospital de Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande, após ser atingida na cabeça por disparo de arma de fogo. O suspeito do crime foi preso horas após, tentando fugir pela BR-163. O caso segue em investigação e a polícia tenta descobrir a motivação do crime. Após o seu falecimento, familiares da vítima aprovou a doação de seus orgãos.

O crime aconteceu Avenida Benjamin Constant, próximo à residência da vítima. Testemunhas relataram aos investigadores, que viram Carla entrando dentro de um Ford Ka e logo após ouviram barulho de tiros. A vítima logo saiu do veículo ferida e caiu em frente da residência.

A arma de calibre 22 de fabricação artesanal utilizada no crime e munições, foram encontrados próximo ao local do crime.

A Polícia Civil segue nas investigações.

O caso

Carla Marques Ramirez de 50 anos, conhecida como “Carla Pedreira”, foi baleada na cabeça na noite de domingo (29), na na Avenida Benjamin Constant, em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, uma criança de 5 anos, confessou que o autor dos disparos foi seu próprio pai.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher foi encontrada e socorrida em estado grave caída em frente da residência onde mora. A vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida, onde se encontra em observação.

Segundo depoimento de uma vizinha da vítima, relatou que Carla estava sentada em frente da residência com a filha de 5 anos, quando a criança dormiu. A vítima entrou em um veículo estacionado do lado de fora da casa, quando a testemunha entrou na sua casa para pegar um cigarro e ouviu barulho de tiro. Ao olhar para fora de casa, a vizinha viu Carla caída no chão.

Durante o interrogatório, a criança disse para os policiais que “papai deu um tiro na cabeça da carlinha”. Ao ouvir a declaração da criança, os policiais questionaram a vítima, onde o marido estava. Ela disse que estava trabalhando em uma fazenda na última semana, mas não soube relatar onde ele se encontrava e nem a localidade da propriedade rural.

Veja também: Mulher é ferida na cabeça e criança de 5 anos entrega autor dos tiros a polícia

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.