Programa Movimenta Campo Grande promove a prática de pilates na Capital

O Programa Movimenta Campo Grande atualmente tem 2.000 mil alunos que praticam pilates semanalmente em sete regiões diferentes da cidade.

O projeto é oferecido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), no Programa Movimenta Campo Grande.

A prática do pilates ajuda a fortalecer a musculatura e corrigir a coluna, além de melhorar a saúde e o bem-estar. O pilates não se limita apenas a um exercício físico; ele é uma abordagem que engloba o fortalecimento postural, a manutenção da coluna vertebral, a melhoria da coordenação motora e o desenvolvimento da consciência corporal.

A aluna do Centro Comunitário Campo Nobre, Lindomaia Borges Nogueira de 45 anos já pratica pilates a 1 ano e comenta sobre os benefícios. “Diminuiu bastante minhas dores na coluna. O pilates tem feito maravilha em minha vida. Os exercícios bem orientados e bem aplicados têm me ajudado muito na minha recuperação e fortalecimento da lombar. Achei que no começo não iria funcionar, hoje não vivo sem. Conto para as pessoas que conheço sobre as minhas aulas e como isso tem me beneficiado no tratamento. Estou amando e me sentindo melhor a cada dia com os alongamentos e exercícios passados. Sou grata por ter esse projeto no bairro. Muitas pessoas estão tendo qualidade de vida através desse projeto.”, ressalta.

Já Rubens Marinho Soares é aposentado e começou no pilates por recomendação médica há 1 ano e 3 meses. Rubens conta que o pilates o ajudou a tratar dores que ele tinha desde a adolescência. “Desde os 17 anos tenho problemas de coluna e nos joelhos. O Pilates me dá mais qualidade de vida. Deixei de usar anti-inflamatório e analgésicos. Se eu soubesse dos benefícios do Pilates já teria começado a praticar há muito tempo. Acabei com minha saúde, com minha flora intestinal, de tanto tomar remédio. Hoje tenho outra qualidade de vida.”

Para o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, a prática do pilates auxília na melhoria da qualidade de vida, e, consequentemente, na redução de pessoas nos hospitais. Com essa modalidade, as comunidades têm a chance de melhorar sua qualidade de vida, um movimento de transformação que reflete na saúde da população. Com mais atividades físicas, teremos menos pessoas com problemas de saúde e consequentemente menos pessoas em hospitais”, explica.

