Pelo menos 30 mil pessoas passaram pelos Cemitério Públicos da Capital ontem

Ao menos 30 mil pessoas foram prestar homenagens e honrar os que partiram ontem (2), no Dia de Finados, nos cemitérios públicos de Campo Grande.

Conforme a Prefeitura da Capital, no Cemitério Santo Antônio estão 15.593 pessoas sepultadas. O Santo Amaro tem cerca de 47.606 jazigos e o Cruzeiro, conhecido como São Sebastião, tem aproximadamente 32.987 túmulos.

No cemitério Santo Antônio a Ronda Municipal e o Grupamento Especializado de Motopatrulhamento realizou rondas preventivas no entorno do local. Segundo informações do Gestor do Cemitério, Lilson Souza, o maior fluxo de pessoas foi entre as 08h e 09h da manhã.

Iracilda Rodrigues foi visitar e prestar homenagens ao seu sogro e sogra, sepultados no cemitério. Para a vendedora de doces, o dia é de refletir sobre a passagem dos entes queridos e sua vida. “Tem dias para tudo e porquê não ter um dia para celebrar quem nos foi tão querido em vida. É dia de acolher o coração e se inspirar em lições de pessoas que nos ensinaram e compartilharam tanto em vivência”, disse a doceira.

Já para a dona de casa Maria Aparecida foi dia de prestar homenagem e fazer um extra no orçamento com a venda de velas e água. “É a primeira vez que me arrisco com venda ambulante e só pela manhã vendi mais de 40 garrafas de água e 20 pacotes de vela”.

No Cemitério Santo Amaro foram realizadas rondas preventivas no entorno, com equipes das VTRs das Gerências Imbirussu, Lagoa e Patrulha Maria da Penha. Segundo informações da gerente administrativa, Nara Borges, o cemitério recebeu o maior fluxo de visitantes nos primeiros horários da manhã.

Já Cemitério Cruzeiro, também conhecido como São Sebastião, foram realizadas rondas com equipes das Gerências Prosa, Patrulha Ambiental e Segredo. Segundo Erielton Martins Nogueira, o cemitério também recebeu o maior fluxo pela manhã, entre as 08h30 às 10h da manhã.

Quem manteve a tradição de vender flores no entorno do cemitério foi Maria Roberta da Silva, que executa a atividade há 25 anos. “O dia é muito especial para nós, acompanhamos muitas famílias nesse período. É o dia que mais vendemos flores, seguido do Dia das Mães e Pais. Vendemos cerca de 1.500 vasos hoje, que variam entre R$ 5,00 a R$ 50,00 Reais”.

Transporte

A tarifa do transporte coletivo foi 60% mais barata em Campo Grande nesse Dia de Finados. As linhas 051, 061, 070, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 515, 517, 520, 522, 101, 110, 115, 302, 319, 408 e 416 seguiram um horário de funcionamento similar ao dos sábados. Além disso, foram adicionadas três novas linhas para atender aos cemitérios do Pênfigo, Santo Amaro e Santa Carmélia, que são as linhas 318, 400 e 403.

Para o empacotador Arnaldo Elias, o benefício foi muito bem-vindo. “Fui visitar jazigos de entes queridos em dois cemitérios”, disse o morador do Jardim Itamaracá.

Agentes da Secretaria de Assistência Social (SAS) realizaram uma ação especial de combate ao trabalho infantil durante o período de Finados. De acordo com a superintendente de Proteção Social Especial da SAS, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, o trabalho é realizado todos os anos, já que a data, segundo a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul, costuma registrar um grande número de casos de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Alguns voluntários estiveram na entrada de cemitérios para oferecer abraços ao visitantes.