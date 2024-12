Mulher arrastada por caminhão teve uma perna amputada e a bexiga retirada

Mulher que foi arrastada cerca de 20 metros por caminhoneiro na MS-040 na manhã de ontem (28), teve amputação de uma perna e precisou retirar a bexiga. Ela continua internada na Santa Casa em estado grave.

A vítima vendia salgados e café em frente a uma empresa localizada na rodovia, e foi atingida por um caminhoneiro que estacionou o veículo para comprar um café, pois estava com uma carga de carne que pegou em Campo Grande com destino a São Paulo. Ele já tinha o costume de fazer essa parada uma vez por semana.

Conforme informações, a mulher estava esperando em frente ao caminhão para atravessar a rodovia, porém, o motorista não a viu.

O homem só foi perceber que havia algo errado quando começou a ouvir barulhos depois de trafegar 20 metros. A vítima não foi atingida pelos pneus da carreta, mas como foi arrastada na rodovia, teve órgãos da barriga expostos.

A família está acompanhando o quadro clínico da mulher.

