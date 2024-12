Polícia procura por homem que matou jovem com tiro na cabeça às margens da MS-112

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (29), cartaz de procurado para encontrar Guilherme Josué Pena Alves, de 18 anos, mais conhecido como “Dom”. Ele é suspeito de matar com um tiro na cabeça, o jovem João Pedro Ferreira dos Santos, de 20 anos, no dia 22 de novembro deste ano.

O crime ocorreu às margens da MS-112, em Selvíria, cidade distante 400 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encontrada caída na rodovia, próximo de um carro com placas de Araçatuba (SP).

No local foram encontradas cápsulas de pistola calibre 380. A Polícia Civil foi acionada e, de acordo com a Perícia, o corpo estava no local há pelo menos 24 horas. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Guilherme pode entrar em contato de forma sigilosa pelo telefone (67) 3579-1166 (Delegacia de Selvíria) ou pelo WhatsApp (67) 99226-8210 (Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas).