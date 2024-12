Duas toneladas de maconha são apreendidas em Dourados durante a Operação Protetor

Na última quinta-feira (28), foram apreendidos apreendeu 1.786 quilos de maconha no Distrito de Indápolis, em Dourados. Dois indivíduos acabaram presos.

As prisões ocorreram no âmbito da operação Operação Protetor. Após investigações, os policiais identificaram uma residência no Distrito de Indápolis onde uma grande quantidade de drogas estaria armazenada. Durante monitoramento, por volta das 10h, os investigadores abordaram um homem, identificado como D.D.S.A. (35), saindo do imóvel. Ele confessou que no local havia maconha armazenada.

No interior da casa, em um dos quartos, foram encontrados diversos fardos de droga. O homem informou que receberia R$ 5 mil pelo armazenamento.

Na sequência, os policiais localizaram outro envolvido, identificado como R.L.S.S. (33), no Jardim Piratininga, em Dourados. Ele também foi preso e encaminhado à sede da DEFRON.

Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. A operação foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em ação conjunta com a 2ª Delegacia de Dourados.