Jovem é presa após postar propaganda de venda de drogas na internet

A jovem foi presa em flagrante portando diversos papelotes de maconha e cocaína em sua residência prontos para a comercialização

Operação realizada nessa terça-feira (30), pela Policia Civil e Militar procedeu no fechamento de uma boca de fumo em Água Clara.

Segundo informações, uma jovem de 18 anos que divulgava a venda dos entorpecentes na internet foi presa durante a ação.

Os policias conseguiram localizar a jovem após a mesma postar uma foto com vários tabletes de maconha.

A jovem foi presa em flagrante portando diversos papelotes de maconha e cocaína em sua residência prontos para a comercialização. Os policiais a encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram