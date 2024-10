Mulher aplica golpe em familiares após fingir estar com câncer

Em Campo Grande, uma mulher está sendo investigada pela Policia Civil após aplicar golpe em familiares fingindo estar com câncer em estágio avançado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a irmã da mulher relatou que em agosto deste ano ela comunicou a família dizendo estar com câncer no reto, útero, ovário e rim, mostrando o diagnóstico por meio de exames médicos.

A mulher também chegou a afirmar que fez uma cirurgia para retirada de nódulos, estava fazendo quimioterapia, além de raspar a cabeça.

Como os preços dos medicamentos eram altos e o plano de saúde que tinha não cobria os custos, pediu ajuda financeira da família, que se prontificaram em ajudá-la no tratamento.

Em março deste ano, a mulher ficou desempregada e cancelou o plano de saúde, o que gerou mais despesas para ela e mais ajuda familiar. Alguns parentes chegaram a fazer vários empréstimos para conseguir dar o dinheiro do tratamento dela.

A farsa só foi descoberta no dia primeiro de outubro, após a irmã receber a foto de uma laudo médico e levar até o hospital do câncer Alfredo Abrão, onde o médico que constava o nome no documento confirmou que o exame era falso, pois o nome da mulher não existia no banco de dados de pessoas que realizam tratamento quimioterápico.

A irmã continuou verificando os exames até que percebeu que nos documentos não havia nenhum diagnóstico de câncer.

Só dela a mulher conseguiu retirar R$ 40 mil.

O caso será investigado e foi registrado como estelionato e falsidade ideológica, na 6ªDP da Capital.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram