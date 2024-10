Defron deflagra Operação Cardápio Completo em Dourados para desmantelar organização criminosa

Nesta quarta-feira (16), a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), deflagrou a Operação Cardápio Completo, com o objetivo de desmantelar organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas.

Os ilícitos eram pegos na fronteira com o Paraguai e levados para cidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Três pessoas foram presas durante a ação, que teve o apoio de civis locais, da SIG (Seção de Investigações Gerais) de Fátima do Sul e da 4º Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes), de São Paulo.

Ao todo foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Aral Moreira e na capital de São Paulo.

As investigações mostraram que Dourados, Ponta Porã e Aral Moreira, eram os principais pontos de armazenamento das drogas que eram enviados para São Paulo.

A organização criminosa utilizava diferentes meios de transporte e técnicas aprimoradas para camuflar as cargas com os entorpecentes e evitar que fossem descobertos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram