Pela 3ª vez, júri de mãe e padrasto pela morte da pequena Sophia é adiado pela Justiça

Marcado para acontecer entre os dias 27 e 28 de novembro, o júri popular de Stephanie de Jesus e Christian Campoçano, suspeitos pela morte da pequena Sophia O’Campo, em janeiro de 2023, em Campo Grande, foi adiado novamente e deve acontecer nos dias 4 e 5 de dezembro ainda deste ano.

A mudança ocorreu após a promotora de Justiça, Lívia Carla Guadanhim Barianido, alegar que estará em Dourados para realizar “escutas regionais”. De acordo com o titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, juiz Aluízio Pereira dos Santos, essa nova data será definitiva e não haverá mais adiamento para que o julgamento não seja protelado para marçõ de 2025.

O casal responderá pelos crimes de homicídio empregado por maneira cruel e motivo fútil. Além disso, Christian responderá pelo crime de estupro e Stephanie por omissão.

O crime

Em janeiro de 2023, Sophia de Jesus Ocampo foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, morta e com sinais de espancamento. De acordo com a equipe médica, a criança já apresentava rigidez cadavérica.

No local, a mãe alegou que a criança teria passado muito mal durante o dia, teria vomitado diversas vezes e chorava muito. Mas, ao dar entrada na unidade, os médicos de plantão já constataram o óbito.

O caso deixou a equipe médica em estado de choque, pois ao receber a vítima, eles perceberam que no corpo da menina havia várias lesões nas costas, braços, joelho, olho e inchaço no ombro esquerdo. Além disso, a barriga dela estava muito inchada. Também foram constatados sinais de estupro. Os dois foram presos em flagrante.

A criança já teria mais de 30 passagens por unidades de saúde da Capital. O pai biológico de Sophia já havia registrado boletim de ocorrência por maus-tratos em 2021 e 2022, depois de perceber que a filha vinha sendo maltratada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram