Mulher agride mãe com choques elétricos e facada em Ponta Porã; vítima sobrevive ao ataque

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante nessa quarta-feira (20) após agredir a própria mãe, de 47 anos, com choques elétricos e uma facada no peito, no bairro Kamel Saad, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu dentro da residência da família, enquanto a vítima lavava roupas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a filha usou um taser eletrônico de defesa pessoal para aplicar choques nos braços e nas costas da mãe. Após a queda da vítima, a agressora pegou uma faca e atingiu o peito dela, afirmando: “Hoje você vai conhecer Jesus.”

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a mulher ferida ao Hospital Cassems. Ela recebeu atendimento médico e, apesar da gravidade do ataque, sobreviveu.

A autora foi contida por policiais militares e levada à Delegacia de Polícia Civil, onde deve responder por tentativa de feminicídio e violência doméstica.

Ainda segundo relatos da vítima, a filha faz uso de medicamentos controlados, o que pode ter influenciado no comportamento agressivo. O caso segue sob investigação para apurar os detalhes da motivação e as condições psicológicas da suspeita.

