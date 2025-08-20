Homem é preso em Dourados por estupro de vulnerável cometido contra a filha há quase 20 anos

Condenado a 8 anos e 10 meses de prisão, ele foi capturado nesta quarta-feira pela Delegacia de Atendimento à Mulher



Um homem de 58 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (20) em Dourados, após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável cometido de forma continuada contra a própria filha. A ordem de prisão foi cumprida por equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

De acordo com a sentença, os abusos ocorreram entre julho de 2005 e março de 2008, período em que a vítima tinha entre 8 e 10 anos de idade. O caso só veio à tona anos depois, quando o boletim de ocorrência foi registrado em 2014.

O processo criminal se arrastou por anos e foi encerrado apenas recentemente, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não reconhecer recurso apresentado pela defesa. Com isso, a condenação tornou-se definitiva. O juiz responsável pelo caso destacou, em sua decisão, que “restou certo nos autos que o acusado, entre as datas de 1° de julho de 2005 e 31 de março de 2008, manteve conjunção carnal, por diversas vezes, com sua própria filha”.

O homem foi sentenciado a 8 anos e 10 meses de prisão e já se encontra à disposição da Justiça.

