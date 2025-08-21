Homem é esfaqueado após ameaçar benzedeira em Coxim

Um homem de 30 anos foi esfaqueado dentro da própria casa na noite desta quarta-feira (20), no Bairro Piracema, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. O suspeito do ataque é Sílvio Francisco da Silva, de 28 anos, filho de uma benzedeira que, dias antes, teria se recusado a atender a vítima.

Segundo a Polícia Militar, a confusão teve início após a vítima ameaçar de morte a benzedeira, mãe de Sílvio. Revoltado, o suspeito invadiu a residência do vizinho e o atacou com vários golpes de canivete, fugindo logo em seguida.

Após buscas, os policiais localizaram Sílvio em sua casa, também no Bairro Piracema. Durante a abordagem, ele confessou o crime e entregou o canivete usado na agressão.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde permanece sob cuidados médicos.

Já o suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde deve responder por tentativa de homicídio.

O caso segue sob investigação para apurar os detalhes da ameaça contra a benzedeira e a motivação do ataque.

