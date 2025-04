Mulher agride colega de trabalho em mercado na Avenida Cafezais

Uma mulher de 29 anos foi agredida com “capacetadas” por uma colega de trabalho na noite deste domingo (27), em um supermercado localizado na Avenida Cafezais, em Campo Grande. A vítima, que trabalha como repositora no estabelecimento, ficou ferida no olho direito durante a agressão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 22h30, quando a agressora, que ocupa o mesmo cargo, chegou ao local de trabalho e começou a empurrar a vítima. Em seguida, a agressora usou um capacete para atingir o rosto da mulher, que foi socorrida por colegas de trabalho que intervieram para separar a briga.

A vítima acredita que a agressão tenha sido motivada por ciúmes, mas o motivo exato da discussão ainda não foi confirmado. Após o ocorrido, a mulher registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e está aguardando providências por parte das autoridades.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram