IFMS encerra inscrições para cursinho preparatório gratuito na próxima quarta-feira (30)

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) encerra na próxima quarta-feira, dia 30, as inscrições para o programa “Partiu IF”, cursinho preparatório gratuito voltado a estudantes do 9º ano do ensino fundamental interessados em ingressar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição.

Voltado exclusivamente a alunos de escolas públicas com até 17 anos de idade completos na data da matrícula, o programa será oferecido de forma presencial no período vespertino em oito municípios: Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Ladário, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Também há a possibilidade de atendimentos híbridos (presenciais e on-line) para casos específicos.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, no qual o estudante deve anexar cópias do CPF, RG (ou certidão de nascimento) e declaração escolar ou histórico que comprove a matrícula no 9º ano em 2025 e a realização de todo o ensino fundamental em escola pública.

A seleção dos candidatos será feita por ordem de envio das inscrições, desde que toda a documentação esteja correta. Em caso de empate, será priorizado o estudante de maior idade. O IFMS ressalta que o preenchimento do formulário não garante a matrícula imediata, apenas a inclusão em uma lista de espera.

Com aulas previstas até novembro deste ano, o “Partiu IF” oferece reforço em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares. Os estudantes que mantiverem uma frequência mínima de 75% terão direito a uma ajuda de custo mensal de R$ 200.

