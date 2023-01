Mulher acusada de furtar mais de R$ 30 mil de idosa é indiciada

Uma mulher e seu filho foram indiciados hoje (5), pelo furto de mais de R$ 30 mil de uma idosa, de 71 anos, moradora de Campo Grande. A mulher é inquilina da vítima e movimentou o valor com a ajuda de comparsas.

Segundo informações da Polícia Civil, a idosa registrou denúncia em 2020, relatando que mais de R$ 30 mil foram movimentados da conta bancária, com compras em vários comércios.

Apesar de desconfiar da inquilina, ela não tinha provas suficientes, desse modo, várias diligências foram feitas com rastreamento dos gastos, descobrindo a autora dos crimes.

Com a investigação, foi identificado que a mulher usava um salão de beleza para sacar dinheiro da conta da vítima, após obter acesso aos dados bancários dela e furtar um cartão. O filho da autora também foi indiciado por receptação.

Uma testemunha do caso chegou a ser coagida e ameaçada pela suspeita. Assim, a inquilina foi indiciada no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, bem como no de coação no curso do processo

Já o filho foi indiciado no crime de receptação, com pena máxima de 4 anos, tendo em vista que se utilizou do cartão sabendo ser produto de crime.