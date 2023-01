Carnaval 2023: “Bloco Capivara Blasé” anuncia programação em janeiro

Já está aberta a temporada das festas e encontros dos amantes de uma das maiores festas populares do país, o Carnaval e em Campo Grande um dos maiores e tradicional Bloco, o ‘Capivara Blasé’ anunciou esta tarde (5), que em breve irá disponibilizar o calendário de pré-carnaval, em Campo Grande.

Foram dois anos sem a folia no local que já se tornou emblemático para a festa na capital a Esplanada Ferroviária, em 2023 se tudo correr bem e não haver indicações das autoridades em saúde os famosos ‘pré-carnavais’ voltam a todo vapor.

Na rede social um vídeo relembra vários momentos do bloco desde sua criação. A notícia foi confirmada no perfil do bloco. Uma frase durante a apresentação das imagens deixa claro que a agremiação voltou “O show tem que continuar! A Capivara esta de volta”.

O estories anuncia que em breve o bloco irá divulgar a programação do Carnaval 2023.

Capivara Blasé, o melhor carnaval de rua, estará de volta neste 2023 na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. A linda notícia foi confirmada nesta quinta-feira (5) pelo próprio perfil do evento nas redes sociais.

“Estamos de volta! Capivara de novo na rua, na Esplanada. Logo mais nossa programação da temporada CAPIVARA 2023 com nossos pré-carnavais e nosso desfile épico na Esplanada. Juntos de novo, esse ano promete!”, declaram na publicação.