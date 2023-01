Corpo é encontrado em córrego e polícia desconfia que seja ex-presidiário sequestrado

O Corpo do ex-presidiário paraguaio Julio Cesar Morinigo Ibáñez, 41, sequestrado por homens armados na noite de ontem (4) na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul, foi encontrado nesta quinta-feira (5) em um córrego que fica, em uma estrada vicinal que dá acesso ao bairro Vista Alegre,na cidade de Pedro Jaun Caballero, no Paraguai, na fronteira com a cidade Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Dourados News, Morinigo foi levado por ocupantes de uma caminhonete que se passaram por policiais para fazê-lo entrar no veículo Toyota Hilux de cor branca.

Julio possui antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes por Furto Agravado e Exposição a Perigo no Trânsito Terrestre, ano 2019, Coação Grave e Ameaça de Ato Punível, ano 2019, Furto Agravado em Tentativa de Grau ano 2019 e Violência Familiar ano 2022.

Ele estava preso na Penitenciária Regional no Paraguai até novembro de 2022. Conforme as primeiras informações policiais, o corpo pode ser de Julio César Morinigo Ibañez, 41 anos, sequestrado em uma via pública no bairro San Gerardo, na noite desta quarta-feira (4).