Homem matou médico por atendimento realizado há mais de três anos

Identificado como Gabriel Nogueira da Silva Matos, de 27 anos, o autor do homicídio ocorrido dentro da UBS (Unidade Básica de Saúde) Firmo Inácio da Silva, em Douradina, distante 192 quilômetros de Campo Grande, que terminou na morte do médico Edivaldo Gil Braz, de 54 anos.

Conforme boletim de ocorrência, Gabriel foi até o local e aguardou a vítima na porta do consultório. Uma mulher estava sendo atendida por Edivaldo, quando o rapaz entrou na sala e passou a esfaquear o profissional, que foi atingido por oito golpes de faca.

A paciente que presenciou o crime tentou impedir o ataque, batendo no agressor com um guarda-chuva. Em seguida, Gabriel saiu do local todo sujo de sangue e roubou uma bicicleta, sendo capturado horas depois em uma plantação de soja.

À polícia, o homem contou que praticou o crime por conta de um atendimendo médico realizado pela vítima há três anos. O caso foi registrado como furto e homicídio qualificado pelo recurso que dificulte a defesa da vítima.

