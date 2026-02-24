MS soma nove acidentes envolvendo choque elétrico e Bombeiros alertam para riscos em áreas molhadas

Dois amigos perderam a vida no domingo em Bonito e polícia investiga suposta fuga de energia na tirolesa

Em Mato Grosso do Sul, nove ocorrências de choque elétrico já foram atendidas neste ano pelo CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul). A morte de dois amigos após um acidente envolvendo uma tirolesa durante uma festa de casamento realizada no do mingo (22), em uma estância a cerca de 20 quilômetros de Bonito, acendeu o alerta para os riscos da eletricidade em áreas de lazer. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura se as mortes foram causadas por possível choque elétrico.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Bonito, investiga as circunstâncias de duas mortes ocorridas neste domingo (22), em uma propriedade rural localizada às margens da rodovia MS-382, na zona rural do município.

Dois amigos morreram após um acidente envolvendo uma tirolesa durante uma festa de casamento realizada em uma estância na região. As vítimas foram identificadas como Gustavo Henrique Camargo, de 29 anos, e Pedro Henrique, de 20.

A festa começou na noite de sábado (21) e seguia na manhã de domingo, quando ocorreu o acidente. Segundo informações repassadas à polícia, Gustavo descia pela tirolesa sobre um açude quando caiu na água e apresentou dificuldades para sair.

De acordo com o registro policial, o caso foi inicialmente comunicado pela unidade hospitalar local após a entrada de uma das vítimas que, mesmo após aproximadamente 40 minutos de manobras de reanimação, não resistiu.

As apurações indicam que o incidente ocorreu em uma área utilizada para eventos, onde há uma estrutura de tirolesa insta lada sobre uma lagoa. Uma das vítimas teria sofrido descarga elétrica ao entrar em contato com a água, momento em que a estrutura possivelmente estava energizada.

Na sequência, o segundo homem entrou na lagoa para prestar socorro, mas também teria sido atingido pela corrente elétrica. Ele foi retirado da água por pessoas que estavam no local, recebeu atendimento emergencial e foi encaminhado ao hospital, onde morreu.

A outra vítima também foi socorrida e transferida em vaga zero para Campo Grande, em estado grave, mas não resistiu e teve a morte confirmada na segunda-feira (23).

Equipes da Polícia Civil e da perícia criminal estiveram no local para os levantamentos iniciais. Foram realizados testes na rede elétrica da estrutura, porém, até o momento, não foi possível identificar a origem da possível fuga de energia.

Na manhã de segunda-feira, as equipes retornaram à propriedade com equipamentos específicos para aprofundar os exames periciais e esclarecer a dinâmica dos fatos. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e segue em investigação.

Atendimento do Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição da Unidade de Resgate (UR-119), do quartel de Bonito, foi acionada por volta das 10h40, via 193.

Durante o deslocamento, ainda no perímetro urbano do município, a equipe foi interceptada por populares que transportavam uma das vítimas em uma caminhonete.

A vítima foi transferida para a viatura de resgate, momento em que os militares iniciaram as manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar), mantendo o atendimento até a chegada à unidade hospitalar. No local, os bombeiros foram informados sobre a existência de uma segunda vítima que já recebia atendimento médico.

Riscos de acidentes com eletricidade

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul reforça que a prevenção é a principal forma de evitar acidentes com eletricidade, que podem provocar queimaduras graves, paradas cardíacas e até morte.

Em casa, a orientação é não sobrecarregar tomadas com “benjamins” ou extensões, evitar o uso de aparelhos elétricos próximos à água, não manusear equipamentos com as mãos molhadas e realizar revisões periódicas na rede elétrica. Também é recomendado utilizar protetores de tomada em residências com crianças, desligar o disjuntor antes de qualquer manutenção e contratar profissionais qualificados para instalações e reparos.

Durante temporais, a recomendação é evitar o uso de aparelhos conectados à tomada durante raios e trovões, não tomar banho em momentos de incidência de descargas elétricas e, se possível, desconectar equipa mentos eletrônicos da rede. Em áreas externas, não devem ser feitas ligações improvisadas em locais molhados, é necessário manter distância da rede elétrica ao empinar pipas e evitar subir em árvores ou postes próximos à fiação. Caso um fio caia ao solo, a orientação é não se aproximar e acionar imediatamente o telefone 193.

Em situações de choque elétrico, os bombeiros alertam que a vítima não deve ser tocada enquanto a fonte de energia não for desligada. O ideal é interromper a corrente elétrica por meio do disjuntor ou afastar o fio com material isolante, como madeira seca, acionar o socorro e, se a vítima estiver inconsciente e sem respirar, iniciar a reanimação cardiopulmonar se houver treinamento adequado.

Por Geane Beserra

