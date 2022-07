Taynara Carolina Silva, de 30 anos, foi condenada a 22 anos de prisão em regime fechado, por matar e ocultar o corpo de Ingrid Lopes Ribeiro, de 13 anos, encontrada morta no dia 22 de janeiro de 2020, com golpes de machado na cabeça. O crime chocou toda a população de Chapadão do Sul, município localizado a 331 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Chapadense News, Taynara foi condenada em júri popular por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Na época, um adolescente de 15 anos foi preso por suspeita de participação e acabou confessando o crime.

De acordo com o site, a menina foi morta com golpes de machado na cabeça. O corpo foi enterrado nos fundos da casa onde morava a acusada. Na época, a família da criança fez campanha nas redes sociais para encontrar Ingrid, que desapareceu em outubro de 2019.

Em depoimento no júri popular, a adolescente de 15 anos que participou do crime, disse que Ingrid foi atraída até a casa de Taynara, onde foi assassinada. Segundo as investigações, o crime foi planejado pela Taynara, que desconfiava de Ingrid que poderia estar se relacionando com o seu ex-marido.