Com estoque em queda, banco de leite de hospital precisa de doações urgentes

Com doações em falta, o estoque do Banco de Leite Humano da Santa Casa Irmã Maria José Machado está no limite e precisa com urgência de doações de leite materno, destinado a bebês prematuros que estão internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal.

Os recém-nascidos da Maternidade que encontram dificuldades após o período de nascimento, também precisam de doações.

Há diversos bebês prematuros com baixo peso e o leite humano é fundamental para este período, para garantir a nutrição adequada destes bebês. Apenas no mês de junho, foram atendidos 80 recém-nascidos que necessitarem do leite humano. Até o momento o Banco de Leite Humano está atendendo 25 bebês.

O estoque atual conta com 3,5 litros e meio por dia. De acordo com a nutricionista responsável do Banco de Leite Humano, Gislene Nantes, a quantidade deve durar por poucos dias. O ideal para atender a demanda seria 7 litros por dia. A UTI Neonatal está com 100% de sua capacidade de leitos ocupados.

Como doar

Os interessados em ajudar devem entrar em contato com o Banco de Leite Humano da Santa Casa pelo número 3322-4174. A unidade fica no terceiro andar do hospital, na rua Eduardo Santos Pereira, número 88, no centro da cidade. O horário de funcionamento é das 6h às 18h, todos os dias da semana.

Já para as mamães que precisam doar mas não conseguem se deslocar até a instituição, o Banco de Leite disponibiliza uma equipe com profissionais qualificados que irão orientar em todas as etapas. A rota é feita de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Frascos de vidro

O Banco de Leite ainda realiza a campanha para arrecadar frascos de vidro, que são utilizados para armazenamento do insumo. Potes de vidro de café, maionese e conservas em geral podem ser doados. O banco de leite utiliza em média 100 vidros de 500 ml para encaminhar para coletas domiciliares e pasteurizar o leite.

O vidro é ideal para acondicionar o leite humano, evitando contaminações e conserva nutrientes e sabor dos alimentos, por ser um material biologicamente inativo e inerte.

Serviço

Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado

Rua Eduardo Santos Pereira, 88 – Centro

Contato: (67) 3322-4174