Confira receitas de sucos naturais para driblar o tempo seco

A umidade relativa do ar ainda está baixa, variando de 20% e 30%, o que caracteriza condições prejudiciais a saúde humana, com risco de desidratação corporal, sangramento no nariz e irritação na pele e nos olhos, entre outros problemas, principalmente pulmonares. Por isso, confira essas receitas de sucos naturais para se manter hidratado durante o dia, e ainda curtir uma bebida saudável e refrescante.

Maracujá, abacaxi, hortelã e limão

Ingredientes:

2 rodelas de abacaxi

1 xícara de suco de limão

1 xícara de polpa de maracujá

Hortelã a gosto

Açúcar ou adoçante a gosto

Modo de preparo:

Misture os ingredientes e bata no liquidificador. Se desejar, adicione açúcar ou adoçante. Coe o suco e sirva em seguida.

Melancia, morango e hortelã

Ingredientes:

8 morangos

¼ de melancia

Folhas de hortelã a gosto

Gelo

Modo de preparo:

A melancia é uma fruta com muita água e, sendo assim, não é necessário adicionar mais água à mistura de frutas. Acrescente todos os ingredientes no liquidificador e bata bem.

Se desejar, coe o suco. Adicione o gelo e sirva.

Laranja, morango e abacaxi

Ingredientes:

1 xícara de água

1 fatia de abacaxi

5 morangos

Gelo

Modo de Preparo:

Adicione as frutas no liquidificador e bata até a mistura ficar homogênea. Acrescente gelo e sirva.

Maracujá e manga

Ingredientes:

800ml de água

2 mangas cortadas e sem casca

1 xícara de polpa de maracujá

Açúcar ou adoçante a gosto

Modo de Preparo:

Em um liquidificador, acrescente e bata todas as frutas. Caso bata a polpa do maracujá com sementes, é aconselhável coar o suco antes de servir. Se preferir, adoce com açúcar ou com adoçante.