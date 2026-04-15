Motorista tenta desviar de acidente e tomba carreta na BR-163, em Bandeirantes

Um motorista tombou a carreta que conduzia após tentar desviar de um acidente registrado na tarde desta terça-feira (14), na BR-163, em Bandeirantes, a cerca de 60 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi registrada por volta das 15h46, no mesmo trecho onde equipes já atendiam a uma colisão anterior.

Conforme apurado, o condutor seguia pela rodovia quando não percebeu a situação à frente com antecedência. Ao se deparar com o acidente, tentou realizar uma manobra de desvio, mas acabou perdendo o controle da direção ao não considerar as condições da pista, resultando no tombamento da carreta.

O veículo, que transportava carga de materiais recicláveis, saiu da pista e parou no canteiro lateral, em uma área verde às margens da rodovia.

De acordo com a concessionária responsável pela administração da via, a Motiva, houve uma vítima com ferimentos leves. O motorista foi socorrido pelas equipes de resgate no local e encaminhado ao hospital de Bandeirantes.

Apesar do incidente, não houve necessidade de interdição de faixas, diferentemente da primeira ocorrência registrada no trecho. As equipes atuaram apenas fora da pista, e não há registro de congestionamento causado pelo tombamento.

Equipes da concessionária permanecem no local prestando apoio e reforçando a sinalização. A orientação aos motoristas é redobrar a atenção ao trafegar pela rodovia, respeitar as sinalizações e seguir as instruções operacionais, especialmente em trechos com ocorrências em andamento.