Ossada carbonizada com sinais de violência é encontrada em mata de Campo Grande

Uma ossada humana carbonizada e com indícios de violência foi encontrada na tarde dessa terça-feira (14), em uma área de mata localizada na Rua Brigadeiro Luiz Carlos, na Vila Bordon, em Campo Grande, nas proximidades da linha férrea e da ponte sobre o Córrego Imbirussu.

O achado ocorreu por volta das 15h, quando um morador entrou no local para recolher madeira e se deparou com os restos mortais. Ele acionou a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e aguardou a chegada da equipe para indicar o ponto exato onde a ossada estava.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava completamente carbonizado, o que impossibilita, neste momento, a identificação da vítima. Durante a análise inicial, a perícia constatou a presença de um fio ou arame envolvendo os ossos dos braços, indicando que a pessoa pode ter sido amarrada antes da morte — elemento que reforça a hipótese de execução.

A área foi isolada pela polícia, que acionou a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul para realização dos levantamentos no local. Segundo a perita responsável, o avançado estado de carbonização dificulta a identificação de características básicas, como sexo e idade da vítima.

Ainda conforme a perícia, o local apresenta limitações para uma análise mais aprofundada, devido à vegetação densa e à distância da área urbana, o que pode impactar na coleta de evidências.

Após os procedimentos iniciais, os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passarão por exames que devem auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento da causa da morte.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado pelas autoridades policiais.

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