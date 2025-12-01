Motorista tem mal súbito ao sair de posto de gasolina na Av. Tamandaré

Homem sofreu parada cardiorrespiratória; equipe de socorro tenta reanimação

O motorista de um Gol teve mal súbito no momento em que deixava um posto de combustível na Avenida Júlio de Castilho, no cruzamento com a Avenida Tamandaré, na tarde desta segunda-feira (01). Ao perder o controle da direção, o veículo bateu na traseira de uma Saveiro.

Funcionários do posto presenciaram a situação e acionaram o Samu, que iniciou as manobras de reanimação no condutor, ainda não identificado. Segundo as primeiras informações, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Por causa do atendimento, o trecho da Avenida Tamandaré foi interditado para o trabalho das equipes do Samu e da Polícia Militar.

