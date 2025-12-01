Semana tem queda no preço de hortaliças e avanço para frutas de entressafra na Ceasa

Aumento de oferta reduziu preços de abobrinha e manga, enquanto banana, mamão e maracujá ficaram mais caros

A primeira semana de dezembro começou com oscilações nos preços de hortifrútis na Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Entre os produtos que ficaram mais baratos, a abobrinha verde apresentou a redução mais expressiva: a caixa de 20 kg, produzida em Mato Grosso do Sul, passou de R$90,00 para R$80,00, reflexo do aumento na oferta.

A manga Tommy também teve queda. A caixa de 6 kg, vinda de diferentes estados, recuou de R$ 45,00 para R$ 40,00, acompanhando o avanço da oferta nas regiões produtoras. Outro item que diminuiu foi a berinjela: a caixa de 12 kg passou de R$30,00 para R$25,00, influenciada principalmente pela maior produção no estado. A melancia, vendida por quilo, teve leve baixa de R$2,20 para R$2,10, resultado do equilíbrio entre oferta e demanda. A uva Niágara seguiu o mesmo movimento, caindo de R$70,00 para R$65,00 por caixa de 5 kg.

Por outro lado, alguns produtos ficaram mais caros. A banana doce subiu de R$75,00 para R$80,00 no saco de 20 kg, impactada pela entressafra. A batata inglesa teve alta no saco de 50 kg, passando de R$ 120,00 para R$130,00 devido à oferta limitada no período. A maçã nacional aumentou de R$170,00 para R$175,00 por caixa de 18 kg. O mamão Formosa, em caixa de 18 kg, subiu de R$100,00 para R$110,00, também influenciado pela entressafra. Já o maracujá azedo, em caixa de 10 a 11 kg, registrou alta de R$100,00 para R$110,00 por conta da baixa oferta.

