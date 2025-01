Mais de 344 mil aposentados em Mato Grosso do Sul podem ser beneficiados pelo ‘Voa Brasil’

Programa oferece passagens aéreas de até R$ 200 por trecho e já registrou 16 mil reservas em todo o País

Mato Grosso do Sul tem 344,064 aposentados registrados no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e todos eles podem ser potenciais beneficiários do programa Voa Brasil, lançado pelo Governo Federal. A iniciativa, que oferece passagens aéreas de até R$ 200 por trecho, é voltada exclusivamente para este público e já apresentou resultados expressivos nos primeiros meses de funcionamento.

De acordo com levantamento divulgado pelo MPor (Ministério de Portos e Aeroportos), desde o início do programa, em julho de 2024, cerca de 16 mil reservas foram efetuadas por aposentados, totalizando o equivalente a mais de 100 aeronaves completamente lotadas. Os participantes viajaram para todos os estados brasileiros, envolvendo 74 cidades diferentes como origem ou destino.

Os dados também apontam que as regiões Sudeste e Nordeste concentram a maior parte das passagens adquiridas, com 44% e 40% das reservas, respectivamente. No Centro-Oeste, Campo Grande e Bonito foram as cidades de Mato Grosso do Sul que apareceram no ranking.

Apesar disso, especialistas apontam que o programa não deve causar um grande impacto no turismo estadual. Segundo o diretor da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, o perfil dos aposentados atendidos pelo Voa Brasil não corresponde ao público que tradicionalmente busca os destinos de natureza do Estado, como Bonito e o Pantanal.

“Agregou muito pouco até agora, até porque o público do programa não necessariamente é o público que busca nossos destinos. Um programa de incentivo para ter alto impacto em destinos de natureza como os do MS teria que ser muito amplo e atingir vários públicos”, avalia Wendling.

Enquanto isso, aposentados como Ramao Veras veem o programa como uma oportunidade, mas apontam desafios para participar. “Acho um programa interessante, os aposentados já têm tantos gastos, se esses programas vão dar oportunidade da gente viajar com preços mais em conta, então acho bom. Mas ter que fazer cadastro no site do governo, isso já acredito que é um obstáculo para o idoso que não sabe mexer muito nessas coisas”, comenta ele.

As passagens do programa Voa Brasil podem ser adquiridas exclusivamente pelo site oficial. Por motivo de segurança, o aposentado deve ter cadastro prata ou ouro no sistema gov.br para realizar a compra. O percentual de conversão em vendas no site (15%) é muito superior ao verificado nos sites das companhias aéreas, que não chega a 3%, conforme destacou o Ministério de Portos e Aeroportos.

Ainda que o impacto no turismo estadual seja limitado, o programa se destaca como uma iniciativa de inclusão social na aviação brasileira. “O Voa Brasil é um programa de inserção social, sem qualquer subsídio do governo, destinado a pessoas que não viajaram nos últimos 12 meses. Estamos incluindo novos passageiros no transporte aéreo, preenchendo assentos que estariam vazios e seriam suficientes para lotar 180 aeronaves”, explicou o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.

O que é o Voa Brasil?

Criado para tornar o transporte aéreo mais acessível à população, o Voa Brasil oferece passagens aéreas a preços populares para aposentados do INSS. O objetivo é estimular a inclusão de novos usuários ao modal aéreo e aumentar a eficiência do setor ao ocupar assentos que, de outra forma, estariam vazios.

A segunda fase do programa, prevista para ser anunciada ainda no primeiro semestre de 2025, deve incluir estudantes universitários de baixa renda entre os beneficiários.

Enquanto isso, iniciativas locais continuam sendo as maiores apostas para fomentar o turismo no Estado. “As campanhas que fazemos têm impacto muito maior. Não à toa, saímos de 200 mil turistas por ano, em Bonito, para 300 mil desde 2022 e 2023. Isso é fruto de 8 anos de trabalho e posicionamento estratégico”, conclui Wendling.

Por Suzi Jarde e Djeneffer Cordoba

