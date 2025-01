Estado tem mais de 3,7 mil estudantes aptos a participar do “Pé-de-Meia Licenciaturas” e “Mais Professores”

Mato Grosso do Sul registra um marco importante na busca pela qualificação e aumento do número de professores para a educação básica. Com 3.796 estudantes aptos a participar do Programa “Pé-de-Meia Licenciaturas” e do Programa “Mais Professores”, o estado se destaca como um dos locais que mais pode ser beneficiado por essas iniciativas federais. O objetivo é incentivar a formação de novos docentes e atrair professores para áreas remotas e com carência de profissionais.

O “Pé-de-Meia Licenciaturas”, por exemplo, é uma estratégia do MEC (Ministério da Educação) que oferece bolsas mensais de R$ 1.050 para estudantes com bom desempenho no enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A bolsa é destinada aos estudantes que optam por cursos de licenciatura, com o intuito de garantir que permaneçam na graduação e, assim, completem sua formação.

O apoio financeiro é dividido em duas partes: R$ 700 são pagos diretamente ao aluno, enquanto R$ 350 são depositados em uma poupança, podendo ser retirados após a conclusão da graduação, quando o estudante ingressar na rede pública de ensino como professor.

Simone Lima, professora de uma escola rural, destaca a importância do programa com base em sua própria experiência: “Estudei em uma escola rural, onde as dificuldades de transporte e recursos eram grandes. Hoje, como professora na zona rural, sei como o apoio financeiro é essencial para que os profissionais se desloquem com dignidade. O incentivo do governo é fundamental para garantir a qualidade do ensino, especialmente nas áreas mais distantes. Acredito que isso ajudará a manter mais estudantes nas licenciaturas e formará mais professores. Como professora em uma escola a 54 km do centro urbano, sei que o apoio para o transporte é crucial, para que os educadores não precisem gastar uma parte significativa do salário com isso”, afirma.

Além disso, o Programa “Mais Professores” complementa essa ação, oferecendo bolsas de R$ 2.100 para professores que se disponham a atuar em regiões do país com escassez de educadores, como é o caso de diversas áreas de Mato Grosso do Sul. O valor da bolsa é somado ao salário pago pelas redes estaduais ou municipais, com duração de até dois anos, e durante esse período, o professor terá a obrigação de realizar uma pós-graduação voltada para a docência.

O secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, destaca a relevância do programa para o estado. “Qualquer programa que incentive a carreira docente é extremamente importante para a gestão pública. O Brasil sofre com a falta de professores, e em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, isso é ainda mais acentuado. A implementação do programa será uma forma de garantir uma educação de qualidade em todo o território, inclusive nas zonas rurais e indígenas”, observa.

MS tem mais de 10 mil estudantes em licenciatura

Com mais de 10 mil estudantes de licenciatura em Mato Grosso do Sul, o programa chega em um momento estratégico para as instituições públicas de ensino superior. A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) tem mais de 7.000 estudantes matriculados em cursos de licenciatura e, no Sisu 2025, oferece 477 vagas para esses cursos. “O Pé-de-Meia Licenciaturas é uma iniciativa estratégica e importante, pois fortalece a formação de professores, especialmente em uma universidade que é referência em qualidade, como a UFMS”, afirma Camila Ítavo, reitora da instituição.

Na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a situação é semelhante. Em 2024, havia 3.176 estudantes matriculados em cursos de licenciatura, e para 2025, a UEMS oferta 440 vagas na área, com o apoio do programa. Walter Guedes da Silva, pró-reitor de Ensino da UEMS, reforça: “O Programa Mais Professores representa um avanço significativo para a educação brasileira e para a UEMS, que possui mais de 30 cursos de formação de professores em diversas cidades do estado. Ele vai incentivar a escolha pela carreira docente, contribuindo para a diminuição da evasão e qualificação do ensino.”

Além das universidades, o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) também se beneficia da iniciativa. Atualmente, a instituição tem 164 estudantes matriculados em dois cursos de licenciatura, e para 2025, são ofertadas 80 vagas nos cursos de Licenciatura em Computação e Licenciatura em Química. “O Pé-de-Meia Licenciatura é uma excelente oportunidade para estudantes que buscam uma carreira na docência, pois oferece apoio financeiro, o que contribui para uma formação mais tranquila e de qualidade”, diz Adriana Estabile Naressi, diretora de Assuntos Estudantis do IFMS.

Benefícios e desafios enfrentados

Além do apoio financeiro direto, o programa “Mais Professores” também traz benefícios adicionais para os professores. Uma parceria com o Banco do Brasil resultou na criação de um cartão de crédito exclusivo para os educadores, com isenção de anuidade, e a partir de fevereiro de 2025, os docentes terão 10% de desconto em diárias de hoteis em todo o país.

O governo federal também anunciou a criação da PND (Prova Nacional Docente), que será realizada anualmente para ajudar as redes de ensino municipais e estaduais a localizarem e recrutarem professores conforme a demanda. A primeira edição da PND ocorrerá em novembro de 2025, com os resultados sendo divulgados em janeiro de 2026.

No entanto, os desafios são muitos. Conforme já noticiado anteriormente pelo O Estado, o Brasil enfrenta uma falta generalizada de professores, especialmente em áreas mais afastadas, como as zonas rurais e indígenas de Mato Grosso do Sul. A baixa procura por cursos de licenciatura também é uma preocupação, refletindo uma crise na valorização da carreira docente.

“É um trabalho que exige muito, e a falta de incentivo histórico ao magistério é um fator que contribui para a evasão. Iniciativas como o Programa Mais Professores e o Pé-de-Meia Licenciaturas são vitais para reverter esse quadro e formar educadores capacitados, comprometidos com a educação de qualidade”, aponta o secretário Hélio Daher.

Inscrições

O Ministério da Educação anunciou, na última sexta-feira (17), a abertura das inscrições para o programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que oferece 12.000 bolsas de estudo. As bolsas podem ser solicitadas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Além disso, o MEC também lançou o portal Mais Professores, que centraliza informações sobre o programa e oferece oportunidades de cursos gratuitos de graduação, pós-graduação e formação continuada para docentes de todo o Brasil.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o objetivo do programa é incentivar a formação de novos professores, especialmente diante da escassez de profissionais qualificados nas escolas brasileiras. “Ao oferecer apoio financeiro para estudantes e professores, além de promover a formação continuada, essas iniciativas visam preencher a carência de educadores qualificados, especialmente nas regiões mais remotas, garantindo que a educação de qualidade chegue a todos os cantos do país”, afirmou o ministro.

Por Suelen Morales