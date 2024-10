Motorista que atropelou e matou homem que havia parado para urinar na rodovia é preso

Homem, de 51 anos, responsável por atropelar e matar José Sidnei de Lima, de 54 anos, na noite dessa quinta-feira (3), na BR-060, em Paraíso das Águas, foi preso horas após o crime em Chapadão do Sul, distante 56 quilômetros do local do acidente.

Conforme informações, o acidente aconteceu quando a vítima, que estava em uma motocicleta, parou no acostamento para urinar. Ao atravessar a pista, foi atropelado pela Dodge RAM conduzida pelo homem, que fugiu sem prestar socorro.

O motociclista morreu ainda no local. Uma mulher, que estava na garupa da moto e ficou aguardando às margens da rodovia presenciou o atropelamento e acionou a PM (Polícia Militar).

A Polícia Civil também foi chamada e, imediatamente, passou a investigar o caso. Foram analisadas câmeras de segurança que ajudaram a identificar a placa do veículo. Além disso, outras gravações mostraram o motorista comprando bebida alcoólica pouco antes do ocorrido.

O veículo foi capturado, bem como o condutor, que ainda apresentava sinais de embriaguez. O automóvel possuía algumas avarias na parte frontal, indicando a batida. O homem foi preso e responderá pelo crime de homicídio culposo, qualificado por embriaguez ao volante.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leias mais