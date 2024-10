Após fuga, dois são presos pela PRF por transportarem 272 Kg de cocaína, skunk e maconha em Campo Grande

Suspeitos transferiam dorgas de caminhão para furgão no perímetro urbano da cidade.

Na manhã desta quinta-feira(3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens em flagrante por transportarem drogas em Campo Grande. O montante apreendido foi, 153 Kg de cocaína, 72 Kg de skunk e 47 Kg de maconha.

A abordagem ocorreu após os policiais rodoviários federais visualizaram um caminhão Scania/R124, estacionado no perímetro urbano do município, com duas pessoas descarregando bolsas da carreta e colocando em um furgão.

Com a aproximação dos policiais, o condutor do furgão iniciou fuga com o veículo. Após buscas na região, o motorista foi localizado e detido. Na Fiat/Fiorino foram encontradas as bolsas com tabletes de cocaína, skunk e maconha.

O motorista do caminhão também foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à DENAR em Campo Grande.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.