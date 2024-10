Caminhão é apreendido por transporte irregular de 1.300 embalagens vazias de agrotóxicos

Além da apreensão das embalagens de agrotóxicos e do caminhão, foi aplicada multa aplicada no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Nesta terça-feira (03), a Polícia Militar Ambiental apreendeu um caminhão transportando embalagens vazias de agrotóxicos e fertilizantes na BR-060 com destino a Bela Vista. A apreensão aconteceu durante a Operação Ambiental Alerta num patrulhamento pela rodovia MS-472 (Apaporé).

Feita a abordagem, o motorista informou que as embalagens, eram de sua e foram doadas por uma fazenda no município de Bonito/MS, com o objetivo de serem encaminhadas para reciclagem.

O caminhão não tinha documentação que comprovasse a origem da carga, que totalizava 1.327 embalagens vazias de diferentes marcas. Questionado sobre o destino das embalagens, o motorista informou que as estava transportando para um lote urbano de sua propriedade, em Bela Vista.

Essa informação foi confirmada posteriormente pelos policiais. Também foram encontraradas outras embalagens vazias de agrotóxicos de diferentes tamanhos, feitas de plástico, espalhadas pelo terreno. Quando questionado sobre o destino final dessas embalagens, o motorista alegou que uma empresa sediada em Ponta Porã/MS seria responsável por coletá-las em sua residência.

As embalagens de agrotóxicos e o caminhão foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o motorista, para a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista/MS. Também foi aplicada uma multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte de embalagens vazias e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo armazenamento de embalagens vazias de agrotóxicos em pó, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O transporte irregular e a destinação inadequada desses materiais podem causar sérios danos ao meio ambiente, como a contaminação do solo, dos cursos d’água, além de representar um risco direto à saúde humana.

