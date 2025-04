Motorista perde controle e colide com árvore, na Avenida dos Cafezais; arma é encontrada no porta-luvas do véiculo

Na madrugada desta quinta-feira (3), um homem, de 31 anos, que dirigia uma Chevrolet S-10 causou um acidente na Avenida dos Cafezais, no Jardim Centro-Oeste, após perder o controle do veículo e colidir com uma árvore.

Durante as investigações sobre o caso, os agentes da Polícia Militar que estavam realizando as diligências no local, vistoriaram o carro e encontraram, dentro do porta-luvas, uma pistola calibre 9 mm e 12 munições.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o homem foi socorrido e encaminhado para o hospital com diversas fraturas devido à colisão por outra equipe policial. Quando informados sobre a arva, questionaram o suspeito. Segundo ele, a pistola foi comprada para defesa pessoal devido a ameças que estava recebendo.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

