Após desavença com vizinha, homem tem 80% do corpo queimado por água fervente, em MS

Uma mulher, de 51 anos, foi presa após jogar água fervente em um vizinho, de 31 anos. O caso aconteceu nessa quarta-feira (2), em Ivinhema, cidade distante 290 km de Campo Grande, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Ambos os envolvidos já possuíam um histórico de desavenças e brigas corriqueiras.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a suspeita já possuía intrigas com o seu vizinho, que mora no mesmo terreno que a investigada. Após uma brigas, a autora aproveitou o momento em que a vítima dormia, e jogou nele uma vasilha cheia de água fervente.

Ainda conforme a Polícia Civil, após o ataque, a mulher fugiu logo em seguida, mas testemunhas próximas da vítima a viram saindo do local com uma vasilha em mãos. Segundo os laudos médicos, o homem deve ficar hospitalizado por alguns dias, pois sofreu queimaduras em 80% do corpo.

Diante dos fatos, a autoridade policial solicitou pela prisão preventiva da suspeita, que foi encaminhada para a Delegacia de Polícia local onde aguarda audiência de custódia e transferência para penitenciária feminina.

