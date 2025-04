Corinthians estreia com derrota na Sul-Americana; Vasco empata e São Paulo vence na Libertadores

O Corinthians começou sua campanha na Copa Sul-Americana com derrota por 2 a 1 para o Huracán, nessa quarta-feira (2), na Neo Química Arena. O time argentino abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Sequeira aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou livre na pequena área.

O Timão reagiu rapidamente e empatou aos 11, com Raniele, também de cabeça, após cruzamento de Carrillo. Aos 35, Gustavo Henrique errou um passe na entrada da área, e Sequeira aproveitou para marcar o segundo gol do Huracán.

No segundo tempo, o Corinthians teve dificuldades para criar e viu o adversário administrar a vantagem. As mudanças promovidas pelo técnico Ramón Díaz não surtiram efeito, e a equipe paulista sofreu para furar a defesa argentina. O Timão apostou em cruzamentos e finalizações de longa distância, mas sem sucesso.

O resultado complica o Corinthians em um grupo que ainda conta com Racing-URU e América de Cali. O primeiro colocado avança direto para as oitavas, enquanto o segundo disputa um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores. O próximo jogo do Timão será contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, novamente na Neo Química Arena.

Vasco empata com Melgar em jogo movimentado

Outro resultado da noite foi o empate de 3 a 3 entre Melgar e Vasco. O time carioca abriu 2 a 0 com gols de Philippe Coutinho e Pablo Vegetti no primeiro tempo, mas permitiu a reação dos peruanos, que buscaram o empate nos minutos finais.

Com o resultado, Vasco e Melgar somam um ponto cada no Grupo G da Sul-Americana. O time carioca volta a campo no sábado (6), pelo Brasileirão, contra o Corinthians. Pela competição continental, o próximo desafio será diante do Puerto Cabello, na terça-feira (9), em São Januário.

Vitória do São Paulo na Libertadores

Na Libertadores, o São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Mario Alberto Kempes. O gol da vitória foi marcado por Alisson, aos 30 minutos do segundo tempo, após um rebote de corte errado da defesa argentina.

Com o resultado, o Tricolor soma três pontos no Grupo D, empatando com o Libertad, que venceu o Alianza Lima. O Talleres segue zerado na competição.

Botafogo tropeça na estreia

O Botafogo estreou com derrota por 1 a 0 para o Universidad de Chile, no Estádio Nacional, em Santiago. Lucas Di Yorio marcou o único gol da partida aos 14 minutos do segundo tempo.

O time carioca teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. No segundo tempo, a La U apostou nos contra-ataques e conseguiu abrir o placar. O Botafogo ainda perdeu Igor Jesus, expulso nos acréscimos, e não conseguiu reagir.

Com o resultado, Estudiantes e Universidad de Chile largam na frente no Grupo A, enquanto Botafogo e Carabobo começam sem pontuar. O próximo compromisso do time brasileiro será contra o Juventude, pelo Brasileirão.

A fase de grupos da Libertadores começa nesta quinta-feira com as estreias de Palmeiras, Flamengo e o confronto entre Bahia e Internacional. O Verdão encara o Sporting Cristal-PER às 18h, enquanto o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira-VEN às 20h30. Já Bahia e Internacional duelam na Arena Fonte Nova, também às 18h. As partidas serão transmitidas pela ESPN e Paramount+.

