Motorista perde controle e carro cai em vala em Chapadão do Sul

Na noite desse domingo (12), um motorista perdeu o controle da direção e o carro acabou caindo em uma vala na Avenida 33, em Chapadão do Sul, cidade localizada a cerca de 331 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu logo após o condutor sair da MS-306 e acessar a avenida.

Ainda não há informações sobre o motivo que fez o motorista perder o controle do veículo. O carro caiu no canal de escoamento de águas pluviais da via.

Pessoas que estavam no local do acidente prestaram ajuda ao motorista, que, apesar de estar consciente e orientado, precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros. Ele foi então encaminhado para uma unidade de saúde para cuidados adicionais.