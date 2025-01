Jovem morre afogado em lagoa de Nova Andradina

Na tarde de domingo (12), Raiel Lopes da Silva, de 25 anos, morreu afogado em uma lagoa localizada no Assentamento Teijin, em Nova Andradina, cidade a 298 km de Campo Grande. O corpo do jovem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros poucas horas depois do acidente.

O incidente aconteceu na ‘Prainha do Arroz’, área situada em uma estrada vicinal do distrito de Nova Casa Verde. Raiel, que era morador do distrito e havia começado a trabalhar recentemente em uma usina local, estava com amigos quando desapareceu nas águas.

Foram acionados o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Samu, além da Polícia Civil e Polícia Científica. Mergulhadores realizaram buscas pelo corpo, que foi localizado em poucas horas.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.