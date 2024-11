Policiais prendem dois suspeitos de cometerem assaltos em Dourados

A Polícia Civil prendeu os dois suspeitos de realizarem assaltos em Dourados. Um dos autores é Uriel Oliveira da Rosa e um adolescente, de 17 anos, que não teve a identificação revelada.

Os suspeitos conseguiram ser identificados por meio de informações fornecidas pelas vítimas dos assaltos.

O primeiro crime ocorreu na Rua 31 de Março, na Vila Alba, onde duas pessoas foram assaltadas e tiveram bens materiais como o celular e a carteira com documentos levados pelos criminosos. O segundo aconteceu na Avenida Weimar Torres, onde os assaltantes abordaram um adolescente, de 17 anos, e agrediram a cabeça do jovem com um facão.

O adolescente teve a bicicleta roubada.