Motorista morre preso às ferragens após colisão entre carro e caminhonete na BR-463

Anderson Antunes Ávila, de 38 anos, morreu na noite deste domingo (17) após um grave acidente envolvendo um Fiat Palio Weekend e uma caminhonete Chevrolet Silverado na BR-463, em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava sozinha no veículo, trabalhava em um frigorífico e retornava para casa, no Jardim Campo Dourados, bairro localizado a poucos metros do local da batida.

O acidente aconteceu nos fundos do BNH 4º Plano, cerca de 500 metros antes do Trevo da Bandeira, na saída para Ponta Porã. Conforme informações preliminares, a colisão foi frontal e teria ocorrido após um dos veículos invadir a pista contrária. Anderson ficou preso às ferragens e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Na caminhonete estavam o motorista, a esposa grávida e duas crianças. Os cinco ocupantes foram socorridos e encaminhados ao hospital. Apesar da gravidade do acidente, nenhum deles sofreu ferimentos graves. A gestante passou por exame de ultrassom, que confirmou que o bebê não sofreu complicações.

A morte de Anderson é a segunda registrada no mesmo trecho da BR-463 em menos de uma semana e a quarta em Dourados nos últimos cinco dias. Na terça-feira (12), o ciclista Alcides Oroba de Aquino, de 58 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta, possivelmente um bitrem, próximo ao acesso da Rua General Osório, também na região do BNH 4º Plano.

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