Principal suspeito de matar gerente de bar é preso após se apresentar na delegacia, em Nova Andradina

Nesse domingo (17), homem, de 32 anos, suspeito de matar a tiros a gerente de bar, Kelly Laura, se apresentou na delegacia e acabou sendo preso após depoimento. O crime aconteceu em Nova Andradina, cidade distante 298 quilômetros de Campo Grande, após discussão sobre o pagamento dos itens consumidos na última sexta-feira (15).

Segundo informações do site Jornal da Nova, o autor, que não teve suas informações divulgadas, se apresentou na delegacia junto do advogado Henaglyton Corneto. A prisão preventiva já havia sido solicitada pela polícia.

O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (15), em um bar localizado na Rua Espírito Santo, quase esquina com a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Segundo informações do boletim de ocorrência o crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (15) por volta das 2h40 em um bar localizado na Rua Espírito Santo, quase esquina com a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Os agentes foram acionados no local após uma denuncia de disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram a policia que o autor chegou no bar por volta das 22h com um grupo de amigos ao estabelecimento e consumiu bebidas alcoólicas durante a noite. No final, ao finalizar a conta, o suspeito entrou em um desentendimento com Kelly. Após isso, o homem saiu do local e retornou armado.

Ainda conforme a ocorrência, depois de baleada, Kelly Laura, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no no sábado (16).

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