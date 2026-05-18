Ancelotti anuncia nesta segunda os 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

A espera dos torcedores brasileiros chega ao fim nesta segunda-feira (18), quando o técnico italiano Carlo Ancelotti divulgará a lista oficial dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. O anúncio está marcado para as 16h (de MS) e movimenta a expectativa em torno dos nomes que representarão o país no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A principal dúvida gira em torno da presença de Neymar. O atacante segue como uma das maiores expectativas da convocação e ainda não teve participação confirmada oficialmente. Antes mesmo da divulgação da lista, Ancelotti antecipou em entrevista coletiva a convocação do zagueiro Danilo, atualmente no Flamengo, que será um dos atletas mais experientes do elenco brasileiro na competição.

Outro nome que chama atenção é o do meia sul-mato-grossense Éderson, que atua pela Atalanta, da Itália. O jogador integra a pré-lista enviada pela Confederação Brasileira de Futebol à Fifa. A relação inicial conta com 55 atletas, conforme exigência da entidade antes da definição dos 26 convocados finais.

A Copa do Mundo de 2026 será histórica por marcar a primeira edição realizada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também terá formato ampliado, passando de 32 para 48 seleções participantes.

Na fase de grupos, o Brasil está no Grupo C e fará sua estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho, às 18h. Na sequência, encara o Haiti em 19 de junho, às 20h30. O encerramento da primeira fase será diante da Escócia, em 24 de junho, também às 18h.

Confira os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026:

– Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 18h

– Brasil x Haiti — 19 de junho, às 20h30

– Escócia x Brasil — 24 de junho, às 18h

A convocação oficial da Seleção Brasileira terá transmissão da Globo, SBT, Sport,GE TV e Cazé TV.

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