Motorista morre em colisão entre carretas na MS-112

Um grave acidente envolvendo duas carretas resultou na morte de um motorista identificado apenas como Josenildo, de 46 anos, na tarde desta quinta-feira (3), na rodovia MS-112, entre os municípios de Inocência e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), a colisão ocorreu por volta das 14h30, quando um caminhão-trator acoplado a dois semirreboques apresentou problemas mecânicos. O condutor do veículo contou que, ao tentar encostar no acostamento, foi surpreendido pela carreta conduzida por Josenildo, que colidiu na traseira e na lateral esquerda do caminhão.

A vítima, que também dirigia uma carreta com dois semirreboques, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Civil e a equipe da Perícia Técnica foram acionadas para realizar os procedimentos legais e investigar as causas do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado, mas foi liberado após a conclusão dos trabalhos das equipes de segurança e resgate. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

