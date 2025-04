Árvore de grande porte cai na Orla Morena e interdita trecho em Campo Grande

Uma árvore de grande porte caiu por volta das 20h desta quarta-feira (3) na Orla Morena, entre a Rua Agnaldo Troy e a Rua Caruso, no bairro Cabreúva, em Campo Grande. O tronco atingiu a pista e interditou um trecho em frente a uma conveniência bastante frequentada por moradores da região. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil foi acionada para realizar a remoção da árvore e orientou que a população para que em casos como esse, não tente retirar galhos ou troncos por conta própria, devido ao risco de choque elétrico, já que os fios da rede podem estar comprometidos.

Segundo relatos de moradores, a árvore já apresentava sinais de infestação por cupins, o que pode ter contribuído para a queda. Moradores também alertam que outras árvores na região da Orla Morena estão com raízes expostas e visivelmente danificadas por pragas, o que representa risco de novos incidentes.

A Guarda Civil Metropolitana esteve no local para monitorar o tráfego, que segue sem registros de congestionamentos.

