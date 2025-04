Comerciante é preso por receptação de objetos furtados na região do Prosa

Homem comprava produtos furtados de usuários de drogas

Nesta quinta-feira (3), um homem de 41 anos foi preso por receptação de objetos furtados na região do Prosa. A prisão é um desdobramento da operação “Vil Metal”, deflagrada para combater a receptação de fios de cobre.

Os policiais receberam denúncias de que o proprietário da conveniência no bairro Vila Margarida estaria adquirindo objetos furtados de usuários de drogas. Os policiais foram até o estabelecimento mencionado no dia 31 de março deste ano e encontraram parte dos objetos furtados furtados em uma construção.

Em seguida, foram até um galpão utilizado pelo autor, onde localizaram outros materiais de origem ilícita. Entre os itens apreendidos estavam materiais de construção, 97 kg de fiação elétrica, equipamentos odontológicos, bebedouros, lâmpadas pertencentes ao Poder Público e uma tampa de bueiro. Diante disso, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à 3ª Delegacia, para as providências legais.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Campo Grande-MS, da Polícia Militar, através do 9º Batalhão (9º BPM), e da Guarda Civil Metropolitana – Base Prosa.

