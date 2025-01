Motorista morre em colisão com carreta bitrem na estrada de Campo Grande a Corumbá

Débora Hadassa Santos Nobre, de 34 anos, foi identificada como a motorista que faleceu após colidir frontalmente com uma carreta bitrem na estrada que liga Campo Grande a Corumbá, no domingo (12). Ela estava acompanhada de duas crianças, de 5 e 2 anos, e um homem de 33 anos, todos no carro com placas da Bolívia.

O motorista da carreta, que seguia no sentido Corumbá-Campo Grande, relatou que o carro, ao tentar ultrapassar outro veículo, não conseguiu retornar à sua pista a tempo e colidiu com o bitrem, que estava carregado com minério. Felizmente, o motorista da carreta não sofreu ferimentos.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas. O homem estava desorientado, com cortes e fraturas na mandíbula e no membro inferior esquerdo. A criança de 5 anos apresentava TCE ( Traumatismo Crânio Encefálico) com otorragia, enquanto a de 2 anos sofreu fraturas no fêmur esquerdo e na tíbia e fíbula direita.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Miranda, mas Débora sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.