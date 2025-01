Lançamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025 será no Bioparque Pantanal

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul convida a imprensa, autoridades, patrocinadores e apaixonados por futebol para o evento de lançamento oficial do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A – Temporada 2025, que acontecerá no dia 14 de janeiro, às 9h, no Auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Este evento marcará o pontapé inicial da principal competição estadual de futebol, reunindo representantes dos clubes participantes, jornalistas especializados e ilustradores convidados do cenário esportivo. A solenidade será conduzida pelo presidente interino da Federação, Estevão Petrallás, e promete trazer diversas novidades para a temporada 2025, incluindo projetos inovadores e, como destaque, o lançamento do mascote oficial do campeonato.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A é um dos momentos mais aguardados do calendário esportivo estadual, movimentando clubes, torcedores e criando uma grande excitação em torno do futebol local. Durante o evento, os organizadores apresentaram a tabela de jogos, o regulamento da competição e outros detalhes importantes sobre os destaques da temporada.

Estevão Petrallás, presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, enfatizou o compromisso da entidade com a transparência e o fortalecimento do futebol no estado. “O Campeonato Sul-Mato-Grossense é um pilar importante do nosso futebol. Estamos empenhados em capacitar os clubes participantes, fortalecendo suas bases e promovendo uma competição marcada pelo respeito, pela organização e pela transparência. Nosso objetivo é transformar o nosso futebol”, declarou.

O evento também será uma oportunidade para apresentar novidades que vão marcar a temporada 2025, com foco na melhoria da experiência tanto para os clubes quanto para os torcedores. Entre as novidades, o aguardado lançamento do mascote oficial do campeonato promete agregar ainda mais identidade à competição, criando uma conexão emocional com o público.

