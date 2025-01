6º edição do “Periferia Pede Paz” irá promover oficina de dança break, grafite e DJ Murphy Dee

Criado em 2005, evento é responsável por diversos trabalhos sociais que promovem a transformação na vida de jovens da periferia

Criado em 2005 pelo grupo de Hip-Hop Conspiração Produções, o Periferia Pede Paz chega à sua 6ª edição no dia 25 de janeiro. Com a Edição Old School, o evento celebra as raízes da cultura Hip-Hop, reunindo música, dança e arte de Campo Grande. Sob o lema “a periferia é potência, é cultura”, a iniciativa fortalece a união da comunidade através da arte e da celebração.

O evento acontecerá na Praça do Dom Antônio Barbosa, no dia 25 de janeiro, às 16h. Com a Edição Old School, o evento traz as raízes e a energia do Hip-Hop, promovendo expressão, união e celebrando mais de três décadas de dedicação à cultura Hip-Hop em Campo Grande. É um convite para todos se conectarem, homenagearem o passado e se fortalecerem para o futuro.

Uma das atrações será David Cesar, conhecido como DJ Murphy Dee, um dos maiores nomes do Hip-Hop no Brasil. Com mais de uma década de carreira, o DJ já se apresentou ao lado de ícones como Marcelo D2, Racionais MC’s, Emicida, Black Alien, Thaíde e RZO, além de ter tocado com Cortesia da Casa, Oriente e Pedro Qualy (Haikaiss). Reconhecido no sul do país, ele é presença garantida nas melhores festas de Hip-Hop.

O Periferia Pede Paz tem marcado presença nas regiões periféricas de Campo Grande, como os bairros da Capital como; Parque do Sol, Lajeado e Dom Antônio, sempre de forma independente pelo grupo Conspiração. Nesta 6ª edição, com incentivo pela Lei Paulo Gustavo, o evento recebeu investimentos que ampliaram sua programação e atrações, fortalecendo ainda mais a cultura Hip-Hop na cidade.

Periferia é Cultura

O Periferia Pede Paz busca mostrar que a periferia é um coração pulsante, repleto de talentos e histórias que merecem ser ouvidas. O evento reforça que a voz da periferia importa, que há muito potencial e cultura nas comunidades, mas que também é necessário paz. A celebração da cultura Hip-Hop através da música, arte e dança homenageia as raízes e fortalece a união. Cada batida e cada verso representam resistência.

O grupo Conspiração foi criado em 2002 por Mano Mi e Genilson na região do bairro Lajeado. O evento surgiu com o objetivo de trazer paz para a periferia, em uma época marcada por intensos conflitos e rivalidades entre gangues. Inspirado na história do Hip-Hop, que surgiu como resposta à opressão, o evento é um convite à reflexão sobre o poder da comunidade.

Para o Jornal O Estado, Ademir Alves, conhecido como Mano Mi afirma que o Hip Hop é um movimento de resistência e expressão cultural, e o Periferia Pede Paz se conecta diretamente com essa filosofia, principalmente na periferia de Campo Grande.

“Antigamente, o bairro era muito mais violento, e embora a situação tenha melhorado, ainda existem muitos desafios. Foi por isso que surgiu o nome ‘Periferia Pede Paz’, com a proposta de criar um espaço de união e reflexão. Além disso, o grupo Conspiração também foi pioneiro em outros projetos, como o ‘União das Quebradas’, hoje conduzido pelo grupo ‘Voz do Gueto’, liderado por Cleodemar. Ambos os eventos são exemplos de como a cultura Hip-Hop pode ser uma ferramenta de transformação social”.

Para esta edição, a expectativa é que os participantes saiam inspirados, levando consigo a importância da paz, da união e do poder transformador do Hip-Hop. O evento visa fortalecer a comunidade e incentivar os jovens a buscar alternativas positivas e construtivas para suas vidas.

“O Hip-Hop é uma ferramenta poderosa de transformação social, e a gente é um exemplo disso. Crescemos no Lajeado, em meio à violência e à criminalidade, e foi o Hip Hop, o rap, que nos salvou. Através dessa cultura, conseguimos nos afastar da criminalidade e mudar nossas vidas. O Periferia Pede Paz tem o objetivo de passar essa mensagem para os jovens da região, mostrando que a cultura pode ser um caminho para a mudança e para a união da comunidade”, afirma Mano Mi.

O Periferia Pede Paz tem contribuído para a comunidade com ações sociais, como a realizada na escola do bairro Lajeado, onde a entrada foi um brinquedo. Durante o Dia das Crianças, a equipe distribuiu doces e brinquedos na Cidade de Deus, com a colaboração de parceiros e voluntários. Esse tipo de ação reflete o objetivo do evento: promover a paz e o apoio à comunidade.

“É importante movimentar a comunidade, aproximar as pessoas e trazer atrações para os jovens. Além disso, o evento também contribui com melhorias na infraestrutura local. Já ajudamos a reformar parte do centro comunitário e fizemos uma rampa de acesso para cadeirantes na Praça do Dom Antônio Barbosa. A expectativa é continuar trazendo melhorias para o bairro. O objetivo é oferecer um espaço acessível e de qualidade para a comunidade, ao mesmo tempo, em que seguimos conscientizando os jovens e promovendo a paz na quebrada”, conclui.

Atrações e Oficinas

As principais atrações do Periferia Pede Paz incluem grupos regionais de destaque, como o CPS e o Falange da Rima, pioneiros do Hip-Hop em Campo Grande e responsáveis por abrir as portas para o movimento, incluindo o grupo Conspiração. Também se apresentam o Fase Terminal, de Dourados, e o Invadiu os 67.

Além das apresentações musicais, o evento terá diversas atividades voltadas para a conscientização sobre temas como igualdade, justiça e paz. Os grupos serão responsáveis por promover esse lema através de suas rimas, trocando ideias com o público durante as apresentações. O evento contará ainda com grafite, dança, aulas de break, atividades para as crianças e outras atrações, criando um espaço de aprendizado e reflexão para todos os presentes.

Serviço: O evento “Periferia Pede Paz” irá acontecer no dia 25 de janeiro (sábado), às 16h na Praça do Bairro Dom Antonio. O evento é gratuito.

Amanda Ferreira